Хоторн, США, , 11:18 — REGNUM Незначительные повреждения в результате пожара получила ракета-носитель, разработанная американской компанией SpaceX для космического корабля Starship. Об этом 13 июля сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

SpaceX Bruno Sanchez-Andrade Nuño

«Только что был на площадке для запуска двигателей. Повреждения, как представляется, незначительны, но нам нужно осмотреть все двигатели», — сказал Маск.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведена проверка систем ракеты в ангаре для сборки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, SpaceX пытается выявить причину пожара, возникшего 12 июля в ходе испытательного запуска ракеты-носителя Super Heavy.

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