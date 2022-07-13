Маск рассказал об ущербе, нанесённом ракете-носителю при пожаре
Хоторн, США, 13 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Незначительные повреждения в результате пожара получила ракета-носитель, разработанная американской компанией SpaceX для космического корабля Starship. Об этом 13 июля сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.
Bruno Sanchez-Andrade Nuño
SpaceX
«Только что был на площадке для запуска двигателей. Повреждения, как представляется, незначительны, но нам нужно осмотреть все двигатели», — сказал Маск.
Он добавил, что в ближайшее время будет проведена проверка систем ракеты в ангаре для сборки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, SpaceX пытается выявить причину пожара, возникшего 12 июля в ходе испытательного запуска ракеты-носителя Super Heavy.
Читайте также: Авиарегулятор США «тесно общается» со SpaceX после взрыва во время запуска