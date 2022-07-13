Донецк, 13 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В случае, если суд Донецкой Народной Республики (ДНР) не удовлетворит суд апелляцию ранее приговорённых к смертной казни иностранных наемников, этот приговор будет приведён в исполнение путём расстрела. Об этом 13 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

Как напомнил глава ДНР, ранее все иностранные наёмники подали апелляцию об обжаловании судебного решения о смертной казни.

«Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, в котором окончательно отменяется мораторий на исполнение смертных приговоров.