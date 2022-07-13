Канберра, 13 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Федеральное правительство в Канберре намерено нарастить свои усилия в вопросе предоставления помощи детям, у которых была диагностирована онкология. В этой связи в Австралии будет развернут первый в своем роде цифровой центр, чтобы изменить способ доступа молодых людей, больных раком, к службам поддержки. Об этом 13 июля сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Федеральное правительство Австралии планирует, что онлайн-ресурс «изменит правила игры» и будет предоставлять онлайн-консультации для молодых людей, больных раком, и их родителей. Дети до 12 лет теперь смогут получить доступ к онлайн-консультациям, которые уже доступны людям в возрасте от 12 до 25 лет и их родителям.

«Кому бы ни был поставлен диагноз, он затрагивает каждого члена семьи … Это немного облегчит жизнь тем десяткам тысяч австралийцев, которые переживают трудные времена», — сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Марк Батлер.

Ожидается, что онлайн-ресурсом смогут воспользоваться более чем 70 000 австралийцев, для которых страшный диагноз онкология стал реальностью.