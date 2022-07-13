Воронеж, , 11:15 — REGNUM Водитель мопеда погиб в результате тройной автоаварии в Воронежской области, его пассажир-подросток попал в больницу с травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 12 июля, около 22:10, в Острогожском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мопедом, которым управлял 19-летний местный житель, а затем — с «Лада Гранта» под управлением 21-летнего мужчины.

В результате аварии водитель мопеда погиб — он скончался от ранений в больнице. Его пассажир 16 лет с травмами госпитализирован. Полиция проводит проверку.

За 12 июля в Воронежской области зарегистрировано 111 ДТП, травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое — погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля вечером в результате ДТП в Воронеже погиб водитель маршрутного автобуса ПАЗ.