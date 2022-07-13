Ижевск, , 11:15 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 июля прививку от коронавируса сделали 698 922 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Министерство здравоохранения Калужской области

Второй компонент препарата получили 559 237 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 171 164 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались семь человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 647 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 673 случая заражения коронавирусом, из них 18 — за минувшие сутки.