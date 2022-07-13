Кабул, , 11:15 — REGNUM Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, предупредил, что если проблема Афганистана не будет решена и в стране не установится политическая стабильность, то проблема вновь коснётся стран региона и мира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не выполняют своих обязательств, но и создали благоприятную почву для проникновения и распространения терроризма в Афганистане, чем ранее, и в ряды этой группировки влились иностранные террористы.

«Ситуация стала очень опасной. Сегодня провинция Кундуз — вотчина ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Бадахшан полон экстремистов и иностранных террористов. Если у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет информации, я скажу им, что в числе командиров и всех их структур есть представители иностранных террористических группировок», — отметил Масуд в эксклюзивном интервью персидской редакции BBC.

Он подчеркнул, что Афганистану необходимо уделить серьёзное внимание, чтобы получить безопасность, политическую стабильность и легитимную систему, основанную на народном голосовании.

Масуд, отвечая на вопрос о возможном признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторыми странами, сказал, что в таком случае эти государства будут нести ответственность за всю жестокость и преступления, совершаемые этой группировкой.

Лидер Фронта сопротивления заявил, что народ Афганистана остался один на один с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он подчеркнул, что никто не может помешать афганским гражданам защищать свои права.

Масуд добавил, что поделился с представителями различных стран своей обеспокоенностью по поводу использования территории Афганистана террористическими группировками и необходимости создания законной системы, которая сотрудничает с регионом и миром. Он также рассказал о деятельности Фронта сопротивления и сказал, что достижения фронта за последние одиннадцать месяцев, несмотря на многочисленные вызовы, превзошли все ожидания.