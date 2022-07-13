Канберра, , 11:19 — REGNUM Данные Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения показывают, что в период с 2000 по 2020 год более 1,3 миллиона австралийцев получили диагноз диабет. Это число утроилось за 20 лет с 460 000, при этом каждый день у 175 австралийцев диагностируют данное заболевание. Об этом 13 июля сообщил телеканал Nine News.

Сахарный диабет

По данным института, речь идет о почти 64 000 австралийцах в год или одном человек каждые восемь минут.

«Показатели стабилизировались за последнее десятилетие, однако в 2020 году каждый 20-й австралиец жил с этим заболеванием», — сказал в интервью представитель института Ричард Джакс.

Согласно статистике, диабет был основной причиной смерти примерно в 5 100 случаях в 2020 году.