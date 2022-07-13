Ижевск, , 11:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались семь человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 647 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 167 673 случая заражения коронавирусом, из них 18 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы девять человек, накануне в больницу попали три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 783 человека, 41 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, пять человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении пять жителей республики.