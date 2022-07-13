Сан-Франциско, США, , 11:13 — REGNUM Google замедляет набор персонала после недавнего всплеска и таким образом становится последней крупной технологической компанией, занявшей осторожную позицию в условиях, когда растет вероятность экономической рецессии, сообщает 13 июля Financial Times.

Google Shawn Collins

Главный исполнительный директор компании Google Alphabet Сундар Пичаи сообщил сотрудникам по внутренней электронной почте, что компания «замедлит темпы найма до конца года».

Это произошло вслед за тем, как в последние недели Microsoft и компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также замедлили темпы найма. Эти изменения происходят на фоне раскаленного рынка труда в Кремниевой долине, где до недавнего времени не поддавались растущим опасениям по поводу экономических прогнозов.

Внезапное похолодание на финансовых рынках побудило многие начинающие компании задуматься о сокращении штата, в результате чего Google и другие крупные технологические компании получили возможность занять освободившееся место, хотя и медленными темпами.

Пичаи заявил, что замедление темпов найма в Google — это прямой результат того, что компания уже создала множество новых рабочих мест в 2022 году. Однако он также предупредил об ухудшении экономических перспектив и сказал, что Google «приостановит развитие» в некоторых областях, чтобы сосредоточить инвестиции на важных проектах.

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