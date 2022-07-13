Барнаул, , 11:13 — REGNUM В Алтайском крае началась уборка льна-долгунца: крупнейший не только в крае, но и один из лидеров рынка в стране — Бийская льняная компания — уже обработала площадь в 350 гектаров. Как сообщает 13 июля телеграм-канал правительства региона, на данный момент работы выполняются на 160 гектарах, в планах выйти на производительность в 200 гектаров.

Уборка льна Правительство Алтайского края

В 2022 году посевы льна-долгунца в Бийской льняной компании занимают более 3200 гектаров. Площади расположены в Целинном и Троицком районах.

Предприятие успешно выполняет комплекс полевых работ, в том числе благодаря своевременному техническому перевооружению.

В этом году компания приобрела два трактора, семь почвообрабатывающих агрегатов, два опрыскивателя, а также две единицы оборудования для переработки льна. На государственном уровне предприятиям, занимающимся выращиванием культуры, предусмотрена господдержка на техперевооружение. Бийской льняной компании по этому направлению в 2022 году предоставлена компенсация части затрат в объеме 13,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в северные районы Китая с Алтая отправили 55 вагонов с гречихой и семенами льна общим весом 3,6 тыс. тонн.

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