Париж, 13 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон соберет основных представителей и участников Олимпийских игр 2024 года в Париже 25 июля, сообщает Le Figaro.

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«Глава французского государства встретится с представителями, чтобы подробно ознакомиться с ходом подготовки к Олимпийским играм», — заявила министр спорта и ответственная за проведение Олимпийских игр в Париже Амели Удеа-Кастера.

За два года до мероприятия и через два месяца после провала финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс» исполнительная власть во Франции рассмотрит, в частности, вопросы «безопасности» и «транспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция «надеется», что намеченная в Турции четырехсторонняя встреча по экспорту зерна приведет к прогрессу.

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