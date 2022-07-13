Москва, , 11:13 — REGNUM Ночь в Москве будет умеренно тёплой и безоблачной, что позволит жителям города комфортно наблюдать за суперлунием. Об этом РИА Новости заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Луна Unsplash

«Что касается погоды на предстоящую ночь, я думаю, что жители столичного региона смогут насладиться всеми красотами полной луны, потому что облаков будет мало, можно сказать, практически совсем не будет. Ночь обещает быть достаточно комфортной, умеренно теплой, так что наблюдать можно будет не только из окна, но и на свежем воздухе», — сказала Волосюк.

По её словам, ночью в Москве похолодает до +13…+15, а в Подмосковье — до +10…+15.