Канберра, , 11:15 — REGNUM Дискриминация по признаку пола остается главной причиной гендерного разрыва в оплате труда, из-за которого австралийские женщины зарабатывают в среднем на 2,55 доллара в час меньше, чем австралийские мужчины. Об этом со ссылкой на отчет компании KPMG 13 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Отчет KPMG показал, что Австралии не удается сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин, который в настоящее время приближается в абсолютном выражении к 1 миллиарду долларов в неделю.

Председатель правления KPMG Элисон Китчен заявила, что усилия по сокращению гендерного разрыва в оплате труда зашли в тупик и что необходимы более активные действия.

«Этот отчет показывает, что дискриминация по признаку пола по-прежнему является самой большой причиной гендерного разрыва в оплате труда», — сказала Китчен в эфире Nine News.