Канберра, , 11:14 — REGNUM Маргерит Фицджеральд, глава компании Carnival Australia и P& O Cruises, отвечающей за судно Coral Princes отметила, что члены экипажа судна работают в соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения Австралии, которые позволили перезапустить индустрию в период пандемии коронавируса. 13 июля в интервью телеканалу Nine News она отметила несправедливость такого повышенного внимания к вспышке коронавируса на борту судна в то время, как на земле вообще не действует таких жестких правил по ковиду, как на воде.

Круизный лайнер (сс) Casey Horner

Число выявленных носителей коронавируса за последние сутки выросло. Четыре пассажира и 110 членов экипажа ранее сдали положительный результат на COVID-19.

Фицджеральд также отметила, что протоколы по предотвращению распространения на водных судах были разработаны именно из той мысли, что в нынешних условиях коронавирус невозможно остановить.

«Эти протоколы были разработаны с учетом того, что распространения «Омикрона» нельзя остановить в любом месте, где собираются люди», — сказала она.