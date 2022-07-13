Канберра, 13 июля 2022, 11:14 — REGNUM Маргерит Фицджеральд, глава компании Carnival Australia и P& O Cruises, отвечающей за судно Coral Princes отметила, что члены экипажа судна работают в соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения Австралии, которые позволили перезапустить индустрию в период пандемии коронавируса. 13 июля в интервью телеканалу Nine News она отметила несправедливость такого повышенного внимания к вспышке коронавируса на борту судна в то время, как на земле вообще не действует таких жестких правил по ковиду, как на воде.

Круизный лайнер
Круизный лайнер
(сс) Casey Horner

Число выявленных носителей коронавируса за последние сутки выросло. Четыре пассажира и 110 членов экипажа ранее сдали положительный результат на COVID-19.

Фицджеральд также отметила, что протоколы по предотвращению распространения на водных судах были разработаны именно из той мысли, что в нынешних условиях коронавирус невозможно остановить.

«Эти протоколы были разработаны с учетом того, что распространения «Омикрона» нельзя остановить в любом месте, где собираются люди», — сказала она.