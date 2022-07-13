Донецк, 13 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки в Донецкой Народной Республике обесточены в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, сообщили 13 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) обесточены населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.