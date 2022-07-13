Бухарест, , 11:10 — REGNUM Правительство Румынии одобрило специальный международный протокол, предусматривающий ускоренную процедуру вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 13 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

По некоторым данным, свой решающий голос за интеграцию Стокгольма и Хельсинки в структуры Североатлантического альянса в контексте указанного документа отдал румынский премьер-министр Николае Чукэ.

«Мы с радостью принимаем в блок новых партнеров», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Для полной интеграции этих государств в западный военный блок необходимо принципиальное согласие всех стран-участниц организации. Принципиальным противником соответствующего процесса является Турция.