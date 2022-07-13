Лондон, 13 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Актёр Джозеф Куинн, сыгравший Эдди Мансона в сериале «Очень странные дела», расплакался во время выступления на фестивале London Film and Comic Con. Об этом 13 июля пишет Variety.

Цитата из видеоинтервью от Netflix Джозеф Куинн

Как отмечает издание, это произошло после того, как один из поклонников артиста поднялся со стула и поблагодарил Куинна за то, что он провёл время с фанатами. Ранее служба безопасности ругала Куинна за то, что он слишком долго общалась с фанатами во время раздачи автографов. «Персонал кричал на него, чтобы он заткнулся и просто подписывал, а не общался с фанатами», — рассказал один из участников фестиваля.

Ранее группа Metallica записала ролик с персонажем Куинна Эдди Мансоном из «Очень странных дел», в котором они сыграли гитарный рифф песни Master of Puppets 1986 года. «Эдди, это для тебя», — подписали видео члены коллектива.