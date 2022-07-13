Канберра, 13 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг приветствовала новый «дипломатический натиск» США в Тихоокеанском регионе — крупнейший со времен Второй мировой войны, о котором объявила вице-президент страны Камала Харрис. Об этом 13 июля сообщил телеканал NineNews.

Три основные группы островов в Тихом океане

Выступая утром 13 июля на полях Форму тихоокеанских островов Вонг отметила, что «дипломатический натиск» США в Тихоокеанском регионе является «хорошей идеей».

«Мы приветствуем намерения США», — сказала она.

Отмечается, что представитель США позднее раскроет подробности того, что, по словам высокопоставленного члена администрации Байдена, «значительно активизирует игру на островах Тихого океана» в попытке противостоять усилиям Китая по доминированию в регионе.