Кумторкалинский район, Дагестан, , 11:09 — REGNUM Для жителя Кумторкалинского района Дагестана закончилась трагедией прогулка по окрестностям. Мужчину укусила змея. Её укус стал смертельным, пострадавший скончался, сообщили 13 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Змея

«40-летний житель Кумторкалинского района погиб в результате укуса змеи. <…> Установлено, что гюрза укусила погибшего во время прогулки на окраине села Коркмаскала», — говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел 10 июля. Пострадавший был доставлен вечером в Республиканскую больницу №2 с укусом змеи. Спасти мужчину не удалось.

В МВД предупредили жителей и гостей Дагестана о необходимости соблюдать осторожность во время прогулок, так как в период летней жары змеи становятся особенно активными.