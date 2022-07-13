Бразилиа, , 11:09 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, фаворит на победу на выборах в октябре 2022 года, призвал своих сторонников избегать «провокаций», идущих со стороны представителей президента Жаира Болсонару. Об этом пишет агентство EFE.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

Лула сделал своё заявление спустя некоторое время после убийства члена Бразильской рабочей партии.

Кандидат в президенты Бразилии объяснил убийство сторонника левых сил «ненавистью», которую распространяет Болсонару, который выступает жёстко против своих оппонентов.