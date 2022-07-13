Спасск-Дальний, Приморский край, 13 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинение смерти по неосторожности и ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ненужный ребенок

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Установлено, что после рождения в 2019 году ребенка, фигурантка категорически отказывалась от её госпитализации при имеющихся показаниях, не выполняла рекомендации врача, то есть обращалась с двухлетней девочкой жестоко. В результате этого у дочери был дефицит массы тела, анемия и другие заболевания, в том числе развилась пневмония.

Так, в июле 2021 года женщина не предпринимала должных мер по лечению ребенка. Она проигнорировала, что у дочери высокая температура тела и вялость, не обратилась в больницу. В итоге ребенок скончался от пневмонии.

Мать злоупотребляла спиртными напитками.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которой предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну.