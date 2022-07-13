Калачинский р-н, , 11:08 — REGNUM В Омской области по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве парка культуры и отдыха «Калач на Оми». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

По данным ведомства, в 2021 года власти Калачинского района заключили договор с компанией «ЗавГор» на благоустройство парка. Стоимость контракта превышала 92 млн рублей.

По итогам проведения работ заказчик подписал акт без замечаний. Однако в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Так, выяснилось, что асфальтобетонное покрытие на сумму 1,6 млн рублей не соответствует установленным требованиям.

«Выявлены факты применения при проведении работ по благоустройству пиломатериала хвойных пород более низкого качества, чем было предусмотрено актами выполненных работ, что повлекло причинение ущерба местному бюджету в сумме 265 тыс. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

С учётом иных нарушений было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.