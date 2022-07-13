Вашингтон, 13 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В июне 2022 года Россия увеличила свои поставки нефтепродуктов на Ближний Восток до рекордных 155 тысяч баррелей в сутки с 40 тысяч баррелей в феврале. Об этом 13 июля сообщает агентство Bloomberg.

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Уточняется, что большая часть из этого количества нефтепродуктов приходится на долю мазута, также реже страны Ближнего Востока покупают у России дизельное или биодизельное топливо.

Также указывается, что в июне 2022 года объём экспорта нефтепродуктов из РФ в ближневосточные страны является самым большим с 2016 года.

При этом отмечается, что, по информации аналитиков агентства, в дальнейшем эти поставки могут замедлиться в результате потенциальных ограничений из-за затруднений страхования российских экспортных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение первого полугодия 2022 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 27,2% в годовом исчислении и составил $80,675 млрд.