Луганск, , 11:06 — REGNUM Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко посетил ранее освобожденные от киевских боевиков города Лисичанск и Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 июля сообщает журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

Сергей Кириенко поздравляет участников конкурса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что ходе своей поездки Кириенко вместе с мэром Северодонецка Николаем Моргуновым и руководством Лисичанска обсудили первоочередные планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры городов, а также по возвращению их к мирной жизни.

Также, указывается, что по новой традиции над Северодонецком и Лисичанском взяли шефство регионы РФ, которые уже за ними закреплены и их представители прибудут в названные города ЛНР в течение ближайших дней.

При этом именно с освобождением этих двух городов Луганская Народная Республика вернула себе полный контроль над своей территорией и границей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты вновь подвергли обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике.