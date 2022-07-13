Москва, , 11:06 — REGNUM Российские субъекты находятся в поиске новых внешних направлений и новых внешних контактов. Этот поиск не от хорошей жизни, а следствие сложившейся внешнеэкономической и политической конъюнктуры, на которую губернаторы вряд ли могли повлиять. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов, комментируядоклад телеграм-канала «Незыгарь» о внешнеэкономической активности российских регионов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Исследование позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, определяющим фактором внешнеэкономической успешности остаётся качество регионального управления. Там, где власти удалось ранее выстроить слаженную работу с бизнесом, включая инвесторов, там получается сохранить часть прежних связей, а накопленный опыт работы позволяет относительно плавно переориентироваться на восточное направление. Поэтому лидерство Башкирии, Калужской или Ленинградской областей неудивительно. Оно появилось не на пустом месте — эти субъекты показывают высокую управляемость во многих направлениях экономического развития, а это уже следствие того, что вся система работает слаженно.

Во-вторых, прослеживается прямая корреляция между выводами, содержащимися в докладе и рейтингами Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторга России. В первом случае речь идёт о рейтинге состояния инвестиционного климата, во втором — о рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Но лидеры с небольшими исключениями примерно одни и те же — Башкортостан, Татарстан, Московская и Калужская области. Это также говорит о том, что три элемента — инвестиции, внешнеэкономические связи и промышленная политика в большинстве субъектов тесно связаны между собой, образуя ядро региональной экономики.

Николай Евдокимов Вместе с тем всерьёз говорить о росте международных контактов, конечно, не приходится. За исключением Китая, Турции и некоторых государств Ближнего Востока, остальным странам предложить России в сущности нечего. Ни Белоруссия, ни Казахстан, ни тем более другие страны постсоветского пространства, готовые сегодня сотрудничать с Россией, не способны заменить ушедшие западные компании. В этих условиях неизбежно постепенное смещение приоритетов в сторону политики импортозамещения, которое на этом этапе для России более актуально, чем часто формальное выстраивание международного взаимодействия. Впрочем, уверен, что и в сфере импортозамещения региональные лидеры будут примерно те же, ведь главное условие успешности — эффективность управления остаётся тем же самым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путинподписал указ об учреждении в правительстве РФ должности ещё одного заместителя главы правительства. Статус вице-премьера получил министр промышленности и торговли.

Читайте также: Путин ввёл главу Минпромторга в число заместителей главы правительства РФ