Бразилиа, , 11:05 — REGNUM Уровень туризма в Бразилии растёт в мае 2022 года третий месяц подряд и вернулся на уровень, наблюдавшийся в начале 2020 года — до пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на официальные данные.

Флаг Бразилии Department for Culture, Media and Sport

По сравнению с маем 2021 года, уровень туризма вырос на 45,6%, а по сравнению с апрелем 2021 года — на 2,6%.

Отмечается, что этому способствовали доходы, зафиксированные в основном в сфере авиаперевозок, а также в ресторанном и гостиничном бизнесе.