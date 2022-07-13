Севастополь, 13 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении федеральному бюджету ущерба на 12 млн рублей при строительстве и реконструкции студенческих общежитий передано в суд в Севастополе, сообщила 13 июля прокуратура города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий проходит бывший начальник Севастопольского участка федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России.

Как полагает следствие, обвиняемый являлся должностным лицом предприятия, выступившего подрядчиком по государственным контрактам на строительство и реконструкцию общежитий для Севастопольского государственного университета. Работы проводились в рамках исполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Предприятие, согласно материалам дела, заключило государственные контракты на поставку строительных материалов. В сентябре 2020 года обвиняемый подписал с поставщиками соглашения, в соответствии с которыми стороны расторгли контракты и зачли взаимные требования по оплате поставленных стройматериалов.

По версии следствия, руководитель участка знал, что часть материалов, стоимость которой была зачтена, поставлена на стройплощадку так и не была. Поставщикам в результате необоснованно были выплачены 12 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.