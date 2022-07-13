* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 13 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер двое военнопленных их Фронта сопротивления Афганистана были расстреляны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, это произошло 12 июля в районе Астана города Базарак.

По словам собеседников издания, эти люди были взяты в плен в ходе боя, когда у них закончились боеприпасы. Расстрелянные были членами одной семьи.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены через Красный Крест передать тела погибших их семье.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили по этому поводу. Напомним, ранее они расстреляли и обезглавили нескольких пленных из Фронта сопротивления.