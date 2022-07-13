Москва, 13 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Санкции против России вызывают необходимость перехода к более дорогостоящим моделям торговли, провоцируя дальнейшее развитие инфляционной спирали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что отмена антироссийских санкций могла бы привести к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«К сожалению, речи о полном снятии санкций не идет. В той или иной степени даже в самой благоприятной ситуации они останутся, — сказала Лебединская. — Введение санкций, как правило, увеличивает политический капитал, а отмена приводит к лавинообразному росту критики со стороны оппозиции. То есть применение санкций объединяет элиты, а их отмена — нет. Есть и другой аргумент — легкость, с которой США меняют свое мнение. Ярким примером тому является нарушение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), которое подразумевало отмену санкций против Ирана в обмен на отказ от военной ядерной программы. План действий был подписан в 2015 году, а в 2018 году глава Белого дома США Дональд Трамп решил выйти из сделки и возобновил санкции».

Поэтому, как полагает Лебединская, нет никаких гарантий, что после снятия или ослабления санкций не произойдет их «реинкарнация».

«Это касается всех санкционных товаров, не только энергоресурсов, но и продовольствия, — сказала экономист. — Сейчас риски настолько велики, что гипотетическая отмена санкций не окажет существенного влияния на мировые цены, частичная или даже полная отмена ограничений на закупку российского сырья не отменит долгосрочного курса на их замещение. Логика такого курса проста: Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти, и зависимость от нее опасна».

Как отметила Лебединская, по прогнозу ВЭБ, цены на неэнергетические товары будут удерживаться на исторически высоких уровнях до конца 2024 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одним из результатов антироссийских санкций назвали падение курса евро.