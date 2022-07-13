Орск, Оренбургская область, 13 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области суд вынес решение о взыскание компенсации морального вреда в пользу ученицы, которая получила травму в здании общеобразовательного учреждения, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Иск в интересах ребёнка был подан прокурором. В декабре 2021 года во время перемены первоклассница получила ушиб лба. Девочка споткнулась при входе в класс и ударилась головой об угол парты.

Истец полагал, что школа ненадлежащим образом исполнила обязанности по организации безопасности контроля рабочих мест в образовательном учреждении. Интересы школы представлял ее директор. Он указал, что администрация провела полный комплекс мероприятий, направленных на организацию безопасности обучающихся в образовательном учреждении, и полагал, что ученица получила травму по собственной неосторожности.

Между тем суд назначил 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ответчик подал апелляционную жалобу.