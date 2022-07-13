Старый Оскол, Белгородская область, , 11:04 — REGNUM Исчезновение 35-летнего мужчины раскрыли сотрудники уголовного розыска в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция Мвд.рф

В июне 2022 года в полицию обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о пропаже своего сына. Оперативники установили подозреваемых, которые могли быть причастны к исчезновению и гибели мужчины. Один из них указал место, где, по его словам, они вместе с приятелем скрыли тело.

Останки белгородца обнаружили под слоем цементной смеси в подсобном помещении на дачном участке. На его теле эксперты выявили телесные повреждения. Материалы переданы в Следственный комитет.