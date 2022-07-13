Москва, 13 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В МИД России не наблюдают системной проблемы в области оформления гражданам РФ банковских карт в странах СНГ, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

«В настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы многие белорусские банки сообщали о продлении срока действия своих пластиковых карточек. Это значит, что держателям карт за новым «пластиком» идти не нужно, а старой карточкой можно пользоваться ещё несколько лет.

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