Москва, 13 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. На исполнение поручения президента РФ Владимира Путина «по сборке и доделыванию» Северного морского пути необходимо 300 млрд рублей инвестиций, об этом в интервью «Ъ” заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Atomic-energy.ru Северный морской путь

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Продажи нефти и сжиженного газа с месторождений на Ямале и Таймыре принесут России до $100 млрд выручки в год, считает Чекунков.

«Как можно не проинвестировать в дорогу, чтобы их вывезти?» — сказал глава Минвостокразвития.

Он отметил, что для обслуживания Северного морского пути нужны новые ледоходы. Некоторые из них уже производятся. Необходимо в ближайшее время закладывать ещё ледоколы, чтобы через 5-7 лет они вышли на северные маршруты.

Также вложений требуют инфраструктура портов, аварийно-спасательная инфраструктура, аварийная связь, коммуникации, покрытие спутниками, прогнозирование ледовой обстановки, гидрометеорология.

«Мы оцениваем необходимые дополнительные инвестиции примерно в 300 млрд рублей, это очень большая сумма в масштабах федерального бюджета, но она и близко не соотносится с потенциальной выручкой. Арифметика несложная, поэтому мы сейчас подписываем обязывающие соглашения с грузоотправителями, собираем их прогнозы. Далее мы будем вносить их в единый комплексный план реализации СМП, где четко определим обязанности по производству ледоколов, флота, по инвестициям в инфраструктуру», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, Гринатом совместно с Sitronics Group создадут программные комплексы для Северного морского пути, которые обеспечат работу пяти из девяти функциональных подсистем.