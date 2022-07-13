Сантьяго, 13 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Чили курс доллара остался выше 1000 песо и достиг исторического максимума в 1026 песо. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Это произошло после того как 11 июля Центральный банк страны в своем заявлении сообщил, что не исключает принятия сдерживающих мер.

По данным местных трейдеров, американская валюта торговалась между максимумом 1026,43 и минимумом 996,80 песо до закрытия торгов.