Лос-Анджелес, США, , 10:56 — REGNUM Американская телевизионная академия и Американская национальная телевизионная академия представили список номинантов на «Эмми». Полный список был опубликован на сайте премии в ночь на 13 июня.

Премия «Эмми» Alan Light

Лучший комедийный сериал

«Убийства в одном здании»

«Барри»

«Хитрости»

«Тед Лассо»

«Начальная школа Эбботт»

«Удивительная миссис Мэйзел»

«Что мы делаем в тени»

«Умерь свой энтузиазм»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»

Эль Фаннинг — «Великая»

Кейли Куоко — «Бортпроводница»

Джин Смарт — «Хитрости»

Исса Рэй — «Белая ворона»

Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Джуно Темпл — «Тед Лассо»

Сара Найлс — «Тед Лассо»

Ханна Уэддингем — «Тед Лассо»

Шэрил Ли Ральф — «Начальная школа Эбботт»

Жанель Джеймс — «Начальная школа Эбботт»

Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мэйзел»

Лучший актёр в комедийном сериале

Дональд Гловер — «Атланта»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Билл Хейдер — «Барри»

Николас Холт — «Великая»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

Энтони Кэрриган — «Барри»

Генри Уинклер — «Барри»

Бретт Голдстин — «Тед Лассо»

Тохи Жимо — «Тед Лассо»

Ник Мохаммед — «Тед Лассо»

Тони Шелуб — «Удивительная миссис Мэйзел»

Боуэн Янг — Saturday Night Live

Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа Эбботт»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Ломка»

«Белый лотос»

«Изобретая Анну»

«Пэм и Томми»

«Выбывшая»

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Колин Фёрт — «Лестница»

Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»

Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»

Майкл Китон — «Ломка»

Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»

Химеш Патель — «Станция одиннадцать»

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Тони Коллетт — «Лестница»

Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»

Лили Джеймс — «Пэм и Томми»

Сара Полсон — «Американская история преступлений»

Маргарет Куэлли — «Уборщица»

Аманда Сейфрид — «Выбывшая»

Лучший драматический сериал

«Шершни»

«Наследники»

«Разделение»

«Очень странные дела»

«Игра в кальмара»

«Озарк»

«Эйфория»

«Лучше звоните Солу»

Лучший актёр в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — «Озарк»

Брайан Кокс — «Наследники»

Джереми Стронг — «Наследники»

Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

Адам Скотт — «Разделение»

Ли Джон Джэ — «Игра в кальмара»

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Николас Браун — «Наследники»

Киран Калкин — «Наследники»

Мэттью Макфейден — «Наследники»

Джон Туртурро — «Разделение»

Кристофер Уокен — «Разделение»

О Ён Су — «Игра в кальмара»

Пак Хэ Су — «Игра в кальмара»

Билли Крудап — «Утреннее шоу»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Джоди Комер — «Убивая Еву»

Сандра О — «Убивая Еву»

Лора Линни — «Озарк»

Мелани Лински — «Шершни»

Зендея — «Эйфория»

Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Сара Снук — «Наследники»

Джей Смит-Кэмерон — «Наследники»

Сидни Суини — «Эйфория»

Джулия Гарнер — «Озарк»

Чон Хо Ён — «Игра в кальмара»

Патриция Аркетт — «Разделение»

Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»

Кристина Риччи — «Шершни»

Лучший анимационный сериал

«Аркейн»

«Закусочная Боба»

«Рик и Морти»

«Симпсоны»

«Что если?..»

Лучший короткометражный анимационный сериал или фильм

«Пацаны: Осатанелые»

«Любовь, смерть и роботы»

«Робоцып»

«Звёздные войны: Видения»

«Когда Билли встретила Лизу»

ИА REGNUM напоминает, что «Эмми-2022» пройдёт в Лос-Анджелесе 12 сентября. Премия станет 74-й по счёту.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «Наследники» лидирует по числу номинаций «Эмми»