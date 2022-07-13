Названы все номинанты на премию «Эмми»
Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Американская телевизионная академия и Американская национальная телевизионная академия представили список номинантов на «Эмми». Полный список был опубликован на сайте премии в ночь на 13 июня.
Лучший комедийный сериал
«Убийства в одном здании»
«Барри»
«Хитрости»
«Тед Лассо»
«Начальная школа Эбботт»
«Удивительная миссис Мэйзел»
«Что мы делаем в тени»
«Умерь свой энтузиазм»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»
Эль Фаннинг — «Великая»
Кейли Куоко — «Бортпроводница»
Джин Смарт — «Хитрости»
Исса Рэй — «Белая ворона»
Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джуно Темпл — «Тед Лассо»
Сара Найлс — «Тед Лассо»
Ханна Уэддингем — «Тед Лассо»
Шэрил Ли Ральф — «Начальная школа Эбботт»
Жанель Джеймс — «Начальная школа Эбботт»
Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мэйзел»
Лучший актёр в комедийном сериале
Дональд Гловер — «Атланта»
Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Билл Хейдер — «Барри»
Николас Холт — «Великая»
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Энтони Кэрриган — «Барри»
Генри Уинклер — «Барри»
Бретт Голдстин — «Тед Лассо»
Тохи Жимо — «Тед Лассо»
Ник Мохаммед — «Тед Лассо»
Тони Шелуб — «Удивительная миссис Мэйзел»
Боуэн Янг — Saturday Night Live
Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа Эбботт»
Лучший мини-сериал или телефильм
«Ломка»
«Белый лотос»
«Изобретая Анну»
«Пэм и Томми»
«Выбывшая»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
Колин Фёрт — «Лестница»
Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»
Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»
Майкл Китон — «Ломка»
Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»
Химеш Патель — «Станция одиннадцать»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
Тони Коллетт— «Лестница»
Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»
Лили Джеймс — «Пэм и Томми»
Сара Полсон — «Американская история преступлений»
Маргарет Куэлли — «Уборщица»
Аманда Сейфрид — «Выбывшая»
Лучший драматический сериал
«Шершни»
«Наследники»
«Разделение»
«Очень странные дела»
«Игра в кальмара»
«Озарк»
«Эйфория»
«Лучше звоните Солу»
Лучший актёр в драматическом сериале
Джейсон Бейтман — «Озарк»
Брайан Кокс — «Наследники»
Джереми Стронг — «Наследники»
Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
Адам Скотт — «Разделение»
Ли Джон Джэ — «Игра в кальмара»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Николас Браун — «Наследники»
Киран Калкин — «Наследники»
Мэттью Макфейден — «Наследники»
Джон Туртурро — «Разделение»
Кристофер Уокен — «Разделение»
О Ён Су — «Игра в кальмара»
Пак Хэ Су — «Игра в кальмара»
Билли Крудап — «Утреннее шоу»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Джоди Комер — «Убивая Еву»
Сандра О — «Убивая Еву»
Лора Линни — «Озарк»
Мелани Лински — «Шершни»
Зендея — «Эйфория»
Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Сара Снук — «Наследники»
Джей Смит-Кэмерон — «Наследники»
Сидни Суини — «Эйфория»
Джулия Гарнер — «Озарк»
Чон Хо Ён — «Игра в кальмара»
Патриция Аркетт — «Разделение»
Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»
Кристина Риччи — «Шершни»
Лучший анимационный сериал
«Аркейн»
«Закусочная Боба»
«Рик и Морти»
«Симпсоны»
«Что если?..»
Лучший короткометражный анимационный сериал или фильм
«Пацаны: Осатанелые»
«Любовь, смерть и роботы»
«Робоцып»
«Звёздные войны: Видения»
«Когда Билли встретила Лизу»
ИА REGNUM напоминает, что «Эмми-2022» пройдёт в Лос-Анджелесе 12 сентября. Премия станет 74-й по счёту.