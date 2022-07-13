Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Американская телевизионная академия и Американская национальная телевизионная академия представили список номинантов на «Эмми». Полный список был опубликован на сайте премии в ночь на 13 июня.

Alan Light
Премия «Эмми»

Лучший комедийный сериал

  • «Убийства в одном здании»

  • «Барри»

  • «Хитрости»

  • «Тед Лассо»

  • «Начальная школа Эбботт»

  • «Удивительная миссис Мэйзел»

  • «Что мы делаем в тени»

  • «Умерь свой энтузиазм»

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Рэйчел Броснахан — «Удивительная миссис Мэйзел»

  • Эль Фаннинг — «Великая»

  • Кейли Куоко — «Бортпроводница»

  • Джин Смарт — «Хитрости»

  • Исса Рэй — «Белая ворона»

  • Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Джуно Темпл — «Тед Лассо»

  • Сара Найлс — «Тед Лассо»

  • Ханна Уэддингем — «Тед Лассо»

  • Шэрил Ли Ральф — «Начальная школа Эбботт»

  • Жанель Джеймс — «Начальная школа Эбботт»

  • Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мэйзел»

Лучший актёр в комедийном сериале

  • Дональд Гловер — «Атланта»

  • Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

  • Билл Хейдер — «Барри»

  • Николас Холт — «Великая»

  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

  • Энтони Кэрриган — «Барри»

  • Генри Уинклер — «Барри»

  • Бретт Голдстин — «Тед Лассо»

  • Тохи Жимо — «Тед Лассо»

  • Ник Мохаммед — «Тед Лассо»

  • Тони Шелуб — «Удивительная миссис Мэйзел»

  • Боуэн Янг — Saturday Night Live

  • Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа Эбботт»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Ломка»

  • «Белый лотос»

  • «Изобретая Анну»

  • «Пэм и Томми»

  • «Выбывшая»

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

  • Колин Фёрт — «Лестница»

  • Эндрю Гарфилд — «Под знаменем небес»

  • Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»

  • Майкл Китон — «Ломка»

  • Себастьян Стэн — «Пэм и Томми»

  • Химеш Патель — «Станция одиннадцать»

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Тони Коллетт— «Лестница»

  • Джулия Гарнер — «Изобретая Анну»

  • Лили Джеймс — «Пэм и Томми»

  • Сара Полсон — «Американская история преступлений»

  • Маргарет Куэлли — «Уборщица»

  • Аманда Сейфрид — «Выбывшая»

Лучший драматический сериал

  • «Шершни»

  • «Наследники»

  • «Разделение»

  • «Очень странные дела»

  • «Игра в кальмара»

  • «Озарк»

  • «Эйфория»

  • «Лучше звоните Солу»

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман — «Озарк»

  • Брайан Кокс — «Наследники»

  • Джереми Стронг — «Наследники»

  • Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

  • Адам Скотт — «Разделение»

  • Ли Джон Джэ — «Игра в кальмара»

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

  • Николас Браун — «Наследники»

  • Киран Калкин — «Наследники»

  • Мэттью Макфейден — «Наследники»

  • Джон Туртурро — «Разделение»

  • Кристофер Уокен — «Разделение»

  • О Ён Су — «Игра в кальмара»

  • Пак Хэ Су — «Игра в кальмара»

  • Билли Крудап — «Утреннее шоу»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Джоди Комер — «Убивая Еву»

  • Сандра О — «Убивая Еву»

  • Лора Линни — «Озарк»

  • Мелани Лински — «Шершни»

  • Зендея — «Эйфория»

  • Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Сара Снук — «Наследники»

  • Джей Смит-Кэмерон — «Наследники»

  • Сидни Суини — «Эйфория»

  • Джулия Гарнер — «Озарк»

  • Чон Хо Ён — «Игра в кальмара»

  • Патриция Аркетт — «Разделение»

  • Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»

  • Кристина Риччи — «Шершни»

Лучший анимационный сериал

  • «Аркейн»

  • «Закусочная Боба»

  • «Рик и Морти»

  • «Симпсоны»

  • «Что если?..»

Лучший короткометражный анимационный сериал или фильм

  • «Пацаны: Осатанелые»

  • «Любовь, смерть и роботы»

  • «Робоцып»

  • «Звёздные войны: Видения»

  • «Когда Билли встретила Лизу»

ИА REGNUM напоминает, что «Эмми-2022» пройдёт в Лос-Анджелесе 12 сентября. Премия станет 74-й по счёту.