Мадрид, , 10:56 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес заверил, что правительство утвердит «новую нормативную базу» для персонала по предотвращению и тушению лесных пожаров в сотрудничестве со всеми заинтересованными государственными ведомствами. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

Во время своего выступления на дебатах о положении дел в стране, состоявшихся в Конгрессе депутатов, Санчес указал на «увеличение ресурсов для предотвращения и борьбы с пожарами» в условиях экстремальных температур и неблагоприятных погодных явлений.

Ранее в Испании ряд регионов перешёл в «красную» зону опасности из-за экстремально высоких температур.