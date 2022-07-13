Мадрид, 13 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес заверил, что правительство утвердит «новую нормативную базу» для персонала по предотвращению и тушению лесных пожаров в сотрудничестве со всеми заинтересованными государственными ведомствами. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Во время своего выступления на дебатах о положении дел в стране, состоявшихся в Конгрессе депутатов, Санчес указал на «увеличение ресурсов для предотвращения и борьбы с пожарами» в условиях экстремальных температур и неблагоприятных погодных явлений.

Ранее в Испании ряд регионов перешёл в «красную» зону опасности из-за экстремально высоких температур.