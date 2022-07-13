Москва, 13 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Почти тысячу заявок подали социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) на конкурс грантов мэра Москвы. Об этом 13 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Tambov.gov.ru НКО

В общей сложности от НКО поступило 985 заявок, что на 113 заявки больше, чем годом ранее. Большинство претендентов — это организации, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в столице не менее года.

«В этом году поступило 985 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов Мэра Москвы. На выбор было предложено 12 номинаций. Самой популярной стала «Молодежь Москвы» — свои проекты в ней представили 204 НКО», — сказала Сергунина.