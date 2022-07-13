Донецк, , 10:55 — REGNUM В Донецкой Народной Республике исполнение смертного приговора в отношении иностранных наёмников может быть осуществлено в виде расстрела. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

В эфире проекта «Соловьёв. Live» Пушилин заявил, что в случае, если апелляцию приговорённых к смертной казни иностранных наёмников не удовлетворит суд, наказание будет предполагать расстрел.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждём заседания суда, — сказал Пушилин. — Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора».

Глава республики пояснил, что она «предусмотрена через расстрел».

Как сообщало ИА REGNUM, трое иностранных наёмников приговорены судом в ДНР к смертной казни. Среди них двое граждан Великобритании — Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также один гражданин Марокко Саадун Брагим.