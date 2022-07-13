Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 13 июля 2022, 10:53 — REGNUM Нашествие саранчи наблюдается в Приморско-Ахтанском районе Краснодарского края в последние дни. Видео, на которых видно, как полчища насекомых кружат над полями, появились в социальных сетях.
По данным администрации Приморско-Ахтарского района, отрождение саранчи в конце весны — начале лета наблюдалось в Степном, Городском, Приазовском, Свободном поселениях районах. Была проведена химобработка, однако уничтожить саранчу полностью невозможно.
На данный момент саранча распространилась на площади более 1442 га, из них на площади 1209 га вредитель уничтожен, уточняют «Кубанские новости».
По данным местных СМИ, в последние годы Приморско-Ахтарский района систематически подвергается нашествию саранчи.