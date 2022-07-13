Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 13 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Нашествие саранчи наблюдается в Приморско-Ахтанском районе Краснодарского края в последние дни. Видео, на которых видно, как полчища насекомых кружат над полями, появились в социальных сетях.

Msh.astrobl.ru Саранча

По данным администрации Приморско-Ахтарского района, отрождение саранчи в конце весны — начале лета наблюдалось в Степном, Городском, Приазовском, Свободном поселениях районах. Была проведена химобработка, однако уничтожить саранчу полностью невозможно.

На данный момент саранча распространилась на площади более 1442 га, из них на площади 1209 га вредитель уничтожен, уточняют «Кубанские новости».

«Так как в последние годы водная гладь катастрофически уменьшилась из-за пересыхания рек (особенно в Степном сельском поселении), увеличивается площадь земельных участков, где саранча чувствует себя комфортно, появляется возможность отрождения личинок там, где это раньше было невозможно», — приводит издание комментарий администрации района.

По данным местных СМИ, в последние годы Приморско-Ахтарский района систематически подвергается нашествию саранчи.