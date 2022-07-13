Красноярск, , 10:52 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили четыре лесных пожара на площади 156 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Volgograd.ru

В тушении принимали участие более 90 человек, было задействовано четыре единицы техники. 18 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

По предварительным данным, в основном пожары в лесах возникли из-за сухих гроз.

На утро 13 июля в регионе действует девять лесных пожаров на площади 57 га — в Богучанском, Енисейском, Ермаковском, Кежемском и Шушенском районах. В тушении принимают участие более 200 человек, задействовано 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере региона действуют ограничения на посещение лесов.

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