Сунжа, Ингушетия, 13 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ингушетии на автодороге в Сунженском районе опрокинулся в кювет БТР. В результате ДТП пострадали военнослужащие. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе районной администрации. Инцидент произошел днем 12 июля в сельском поселении Галашки.

Страница администрации Сунженского района в vk.com ДТП с БТР

«Водитель БТР, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет, в результате ДТП пострадали военнослужащие. Первая экстренная помощь была оказана службой скорой медицинской помощи Галашкинской больницы и сотрудниками местной администрации, пострадавшие в скором порядке были доставлены в районное травматологическое отделение», — говорится в сообщении.

К устранению последствий ДТП были привлечены спасатели, сотрудники подразделения медицины катастроф и полиция.