Сеул, 13 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые с 1994 года зафиксировали дефицит в торговле с Китаем. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Согласно опубликованным данным, в мае 2022 года дефицит в торговле составил $1,21 млрд.

Экспорт сократился на 0,8%, до $12,96 млрд, а импорт, напротив, увеличился на 24,1%, до $14,18 млрд.

Аналитики связывают сокращение экспорта с ужесточением карантинных мер в Китае. Также бытует мнение, что в торговле с Китаем происходят структурные изменения. Товары из Китая укрепляют свои позиции там, где Южная Корея ранее имела преимущество.

В частности, доля роботов-пылесосов китайского производства на внутреннем рынке Южной Кореи достигла 30%. А компания KIA впервые среди южнокорейских автопроизводителей начала использовать китайские батареи для новых моделей электромобилей.