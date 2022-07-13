Париж, , 10:51 — REGNUM Франция «надеется», что намеченная в Турции четырехсторонняя встреча по экспорту зерна приведет к прогрессу, сообщает Le Parisien.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Париж остается осторожным ввиду того отношения, которое до сих пор наблюдается со стороны России», — заявила в комитете по иностранным делам глава французской дипломатии Катрин Колонна.

«Мы видим, что проходят недели, а никакого прогресса не наблюдается», — добавила глава МИД Франции.

«Хочу надеяться, что анонсированная в Турции встреча под эгидой ООН даст результаты», — заявила министр иностранных дел Франции.

Напомним, в Турции 13 июля обсудят ситуацию с вывозом зерна с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.