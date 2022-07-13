Франция «осторожно» относится к встрече в Турции
Париж, 13 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Франция «надеется», что намеченная в Турции четырехсторонняя встреча по экспорту зерна приведет к прогрессу, сообщает Le Parisien.
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Глава МИД Франции Катрин Колонна
«Париж остается осторожным ввиду того отношения, которое до сих пор наблюдается со стороны России», — заявила в комитете по иностранным делам глава французской дипломатии Катрин Колонна.
«Мы видим, что проходят недели, а никакого прогресса не наблюдается», — добавила глава МИД Франции.
«Хочу надеяться, что анонсированная в Турции встреча под эгидой ООН даст результаты», — заявила министр иностранных дел Франции.
Напомним, в Турции 13 июля обсудят ситуацию с вывозом зерна с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.