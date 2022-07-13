Лондон, , 10:50 — REGNUM Против ожиданий экономистов, экономика Великобритании в мае 2022 года вернулась к росту после падения в апреле, сообщает 13 июля Financial Times.

Лондон (сс) kloniwotski

В мае объем производства вырос на 0,5% по сравнению с апрелем, как показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в среду 13 июля.

Директор по экономической статистике УНС Даррен Морган заявил, что «экономика в мае восстановилась, рост наблюдался во всех основных секторах».

Он добавил, что наибольшим фактором роста был сектор здравоохранения, поскольку гораздо больше людей стало обращаться к врачам общей практики, несмотря на сворачивание программ тестирования на COVID-19 и вакцинации. Сфера услуг в целом выросла на 0,4%. Хорошие результаты показали и туристические агентства в связи с повышенным спросом на период летних отпусков.

После тяжелых месяцев также наблюдается рост в обрабатывающей промышленности и строительстве.

«Всегда приятно видеть рост экономики, но я не расслабляюсь, — заявил министр финансов Надим Захави. — Я знаю, что люди обеспокоены, поэтому мы продолжаем поддерживать семьи и экономический рост».

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