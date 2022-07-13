Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Петербуржцы не столкнутся с резким ростом стоимости социально значимых продуктов питания, так как процесс роста цен замедляется. Об этом 13 июля заявили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова.

Покупатели в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анализ цен показал, что крупы, овощи и мясо продолжили дешеветь. Сократился рост цен на подсолнечное масло и яйца. При этом все необходимые запасы всё ещё имеются, заверяют в Смольном.

Там также сообщают, что за четыре месяца, с марта по июль, цены на жизненно необходимые лекарства упали на 1% относительно показателей на 24 февраля 2022 года.

Напомним, что жители Северной столицы весной столкнулись с ограничениями на продажу продуктов. Некоторые магазины в одни руки давали не более пяти единиц одного наименования, имелось ограничение и на объём реализуемой продукции.

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